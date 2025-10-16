Estos signos ganarían mucho dinero en octubre por la lluvia de estrellas: ¿eres tú?

Octubre llega cargado de oportunidades y sorpresas. Aunque muchos signos sentirán la buena fortuna, algunos se destacarán especialmente por atraer ingresos como un verdadero imán, gracias a la energía cósmica que los acompaña.

Los cielos ya han señalado a sus favoritos, premiándolos con prosperidad económica justo durante la lluvia de estrellas de estos días. Para ellos, el dinero llegará en el momento perfecto, dejando claro que la suerte no se distribuye por igual.

Libra

Tu temporada potencia tu buena fortuna y tus ingresos crecerán significativamente, permitiéndote poner al día tus finanzas.

Fuente: Canva Libra tendrá gran fortuna en el mes de octubre

Horóscopo Negro menciona que en tu caso el dinero fluirá con más facilidad, especialmente si usas tu diplomacia para cerrar contratos o presentar proyectos. Octubre es ideal para pedir un aumento o avanzar en tus planes laborales.

Cáncer

Cangrejo, tus ganancias en octubre serán constantes y elevadas. Los proyectos que parecían estancados finalmente avanzarán, y la estabilidad económica que buscas estará más cerca.

Fuente: Canva Cáncer también estará bendecido por la lluvia de estrellas

Podrías recibir nuevas propuestas laborales o integrarte a un equipo que valore tu talento. Este mes, tu esfuerzo será recompensado con dinero y oportunidades financieras.

Leo

Leo, serás uno de los más afortunados este octubre. Podrías recibir dinero inesperado que te dará un gran alivio económico. Tu carisma abrirá puertas profesionales y laborales, dejando una huella positiva en tu entorno.

Fuente: Canva El signo de Leo estará atravesando una época de bonanza

Aprovecha cada oportunidad para destacar, pero mantén prudencia en tus gastos y construye sobre esta base sólida de prosperidad.

Escorpio

Escorpio, octubre potenciará tu intuición para invertir y detectar oportunidades financieras. Si buscas cambios laborales o nuevos contactos, este es el momento de dar el gran paso.

Fuente: Canva Dentro de los 12 signos del zodiaco, Escorpio será uno de los más destacados en materia de dinero.

Tu esfuerzo y responsabilidad serán reconocidos, y pronto recibirás buenas noticias económicas. Tu capacidad de concentración será clave para atraer dinero y éxito este mes.

Sagitario

Sagitario, la segunda quincena de octubre traerá estabilidad económica y buenas oportunidades de ingresos. Aunque surgirán desafíos, si los enfrentas con calma y responsabilidad obtendrás grandes resultados.

Fuente: Canva Sagitario es uno de los signos beneficiados por la próxima lluvia de estrellas

Podrías recibir dinero extra gracias a tu astucia y habilidad en el trabajo. Este mes está en tus manos avanzar y hacer crecer tu prosperidad.

Acuario

Acuario, tu creatividad e inspiración estarán en su punto más alto, abriéndote muchas puertas financieras. Será un mes estable y fructífero en lo económico, especialmente si aprovechas nuevas oportunidades y contactos profesionales.

Fuente: Canva Acuario

Encontrarás apoyo en colegas y aliados, y tus proyectos tendrán la posibilidad de crecer y expandirse, aumentando tus ingresos.

¿Cuándo será la lluvia de estrellas que beneficiará a estos signos?

Tal como menciona Meteored, el fenómeno de estrellas fugaces que traerá prosperidad a estos signos corresponde a las Oriónidas, cuyo máximo esplendor se dará entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de octubre de 2025.

En esas horas, será posible apreciar hasta 20 destellos por hora en un cielo limpio y sin nubes. No obstante, la ocasión es perfecta para la observación, ya que la Luna nueva ocurrirá el 21, ofreciendo un ambiente oscuro y libre de luz lunar que permitirá disfrutar al máximo de cada meteoro cruzando el firmamento.

¿Existe algún ritual que deban hacer estos signos durante la lluvia de estrellas?

Si bien no son obligatorios, pero ayudan a enfocar la intención y la energía. Para lograrlo es importante seguir los siguientes pasos:

1. Escribir tus deseos: Anota en un papel lo que deseas manifestar, especialmente relacionado con dinero o prosperidad. Durante la lluvia de estrellas, sostén el papel y visualiza tus metas cumplidas.

2. Visualización y meditación: Busca un lugar tranquilo al aire libre. Cierra los ojos y visualiza cómo la energía de cada estrella fugaz fluye hacia ti, trayendo abundancia y oportunidades.

Fuente: Canva La lluvia de estrellas traerá prosperidad para muchos de los signos del zodíaco.

3. Agradecimiento: Antes de pedir, agradece todo lo que ya tienes. La gratitud se considera un imán de prosperidad.

4. Objetos simbólicos: Algunas personas colocan monedas, cristales verdes (como jade o aventurina) o incluso velas verdes cerca mientras observan la lluvia de estrellas, simbolizando la atracción del dinero.