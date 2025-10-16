CDMX tiene este evento de terror GRATIS y Time Out lo calificó como uno de los mejores

Si eres de los que disfrutan que se te erice la piel, este plan es para ti. Este viernes 24 de octubre, desde las 10 p.m., el Centro Cultural José Martí dela Ciudad de México (CDMX) abre sus puertas para un evento que será un maratón de cine de terror totalmente gratis. De acuerdo con Time Out México, es uno de los mejores eventos porque esta cita promete ser intensa, con cuatro películas donde el miedo será el protagonista absoluto.

El ciclo se llama Infierno Interior y reunirá historias que han marcado el cine de horror moderno. La idea es vivir cada susto junto a otros fanáticos, compartiendo gritos, emociones y momentos de tensión en la misma sala.

¿Cuáles películas proyectarán en el evento de terror Infierno Interior en CDMX?

El maratón arranca con El Conjuro (2013), de James Wan, una película que redefinió el terror sobrenatural y dio inicio a una saga que todavía hace temblar a muchos.

Luego será el turno de Hereditary (2018), de Ari Aster, famosa por mostrar cómo el dolor y la locura pueden acechar incluso a las familias más comunes.

Más adelante se proyectará Evil Dead (2013), dirigida por Fede Álvarez, que mezcla posesiones, sangre y un ritmo trepidante que no da respiro.

Para cerrar la madrugada, The Amityville Horror (2005) revive la historia de una casa maldita que ha aterrorizado a generaciones, cerrando el ciclo con broche de terror clásico.

Además, durante la noche habrá pequeñas sorpresas para quienes lleguen temprano, como dinámicas interactivas y decoraciones que sumergen aún más al público en la atmósfera del terror.

Es un plan ideal para disfrutar con amigos o familiares que también amen los sustos, y para quienes quieran probar algo diferente sin gastar un peso.

Datos prácticos para asistir a Infierno Interior

Lugar: Centro Cultural José Martí, Doctor Mora 1, Centro, CDMX

Transporte: Metro Hidalgo

Costo: Entrada libre

Hora: 24 de octubre, 10 p.m.

Más de siete horas de terror continuo te esperan. Así que si quieres vivir una experiencia intensa, llena de sustos y emociones compartidas, Infierno Interior es el plan ideal para cerrar octubre con adrenalina pura.