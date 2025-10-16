Este es el ranking de las ciudades más felices del mundo y una mexicana fue seleccionada

Existen rincones del mundo donde la alegría se siente en cada paso y la gente vive con una sonrisa honesta. Son destinos ideales para dejar atrás el estrés y disfrutar de lo esencial. Por eso, en el ranking elaborado por Time Out, muchas ciudades sobresalen por su energía positiva y el bienestar que transmiten a quienes las recorren.

México se ganó un lugar entre los 20 países más felices del planeta, compitiendo con naciones de todos los continentes. Aún así, algunos detalles hicieron que se gane un lugar de reconocimiento y quede entre los mejores posicionados.

¿Qué ciudad de México se destaca por su alegría?

En una encuesta realizada a miles de habitantes urbanos, se plantearon afirmaciones clave como “Mi ciudad me hace feliz”, “Me siento más contento aquí que en otros lugares” y “Encuentro alegría en lo cotidiano”.

Con base en estas respuestas, varios sitios se destacaron por su bienestar y energía positiva. Esto no solo prevalece entre los locales, sino también entre quienes llegan a conocer sus culturas.

En relación con México, la capital del país se ubicó entre las más destacadas, ocupando un lugar alto en el mapa global de ciudades felices.

Esta posición refleja cómo sus residentes valoran la vida diaria, el sentido de comunidad y la capacidad de disfrutar lo que ofrece su entorno.

Las respuestas de los mexicanos evidenciaron que la combinación de su cultura vibrante, la calidez de su gente, la gastronomía que une, los espacios para compartir y celebrar, y la habilidad para encontrar alegría en los pequeños detalles del día a día, contribuyen de manera significativa a su felicidad.

Esto demuestra que no se trata solo de un ranking, sino de cómo se vive la felicidad en la ciudad. La Ciudad de México refleja que puede ser un referente de alegría compartida, tanto para quienes la habitan como para quienes la visitan.

¿Cómo quedó el ranking de los países más felices?

Quien visite estas ciudades no solo descubrirá paisajes y cultura, sino que vivirá la experiencia de la felicidad cotidiana. La calidez de la gente y su manera de disfrutar la vida hacen que la visita sea realmente divertida, pero también recomendable.

Fuente: Canva. Las amistades, la familia y la unión entre ciudadanos genera que México se ubique entre los países con mayor felicidad en el ranking.

En el caso de México supo sacarle varios casilleros a muchos de sus competidores, en especial, a países de Latinoamérica.



Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos Medellín, Colombia Ciudad de México, México Cape Town, Sudáfrica Mumbai, India Beijing, China Shanghai, China Chicago, Estados Unidos Sevilla, España Melbourne, Australia Sydney, Australia Brighton, Reino Unido Porto, Portugal Chiang Mai, Tailandia Marrakech, Marruecos Bangkok, Tailandia Barcelona, España Lisboa, Portugal Buenos Aires, Argentina Tokio, Japón

Más allá del ranking: ¿Por qué México es un país feliz?

En México, según National Geographic, prevalece la idea de que la felicidad es una construcción compartida: no es algo que uno logra solo. Los especialistas mencionan que esa visión colectiva refuerza valores de cooperación y pertenencia.

Fuente: Canva. La alegría mexicana excede cualquier ranking.

Por ende, los lazos familiares, la solidaridad comunitaria y las celebraciones tradicionales nutren esa percepción de bienestar: fiestas, rituales y tradiciones ofrecen espacios de unión. En esos encuentros se crea sentido, apoyo emocional y unión social que fortalece la felicidad.

Aun cuando existen retos económicos y desigualdades, esas conexiones sociales sostienen niveles altos de felicidad que luego son tomados como modelos mundiales.