¡Impactante! Alfredo Adame reveló detalles de por qué se peleó con sus hijos: “No los quiero volver a ver”

Un día después de la primera Asamblea, durante la hora de la comida en La Granja VIP, Alfredo Adame sorprendió a sus compañeros al abrir su corazón sobre uno de los temas más delicados de su vida: la ruptura con sus hijos. La mesa, donde lo acompañaban Lola Cortés, Sandra Itzel, Carolina Ross, Kim Shantal, Omahí y Teo, se quedó en silencio por momentos ante lo que escuchaban.

¿Por qué Alfredo Adame ya no se habla con sus hijos?

El actor fue directo, ya que para él, los hijos de su segundo matrimonio ya no existen, solo son hijos de su madre. Aseguró que los desheredó y que rompió todo lazo con ellos por actos que considera imperdonables. Aunque algunos granjeros intentaron suavizar el momento al preguntarle si aún sentía algo por ellos o si aceptaría una disculpa, Adame fue firme, al afirmar que no quiere volver a verlos.

Relató que todo se desgastó por una cadena de traiciones, mentiras, manipulación y una relación tóxica con su exesposa, a quien responsabiliza de haberlos puesto en su contra. Incluso mencionó que hubo amenazas que lo marcaron profundamente, como cuando ella le advirtió insistentemente que, si intentaba quitarle la custodia, haría algo extremo con sus hijos y con su propia vida. Por lo cual, Alfredo decidió seguir con la farsa del matrimonio hasta que sus hijos pudieran salir adelante por sí mismos, sin imaginarse que la manipulación se mantendría hasta la edad adulta de los jóvenes.

¿Cuál es la relación de Alfredo Adame con su hija mayor?

A pesar de esta historia llena de dolor, Adame explicó que sí tiene una hija, fruto de su primer matrimonio, y que con ella mantiene una relación cercana, amorosa y sólida. Según sus palabras, ella y sus nietos son lo único que valora como familia. El resto, según él, se dejó manipular por la codicia y el rencor.

Esta conversación, si bien reveló la dureza de su decisión, también mostró un lado humano y vulnerable que muchos desconocían. Aunque se mostró tajante, algunos granjeros como Carolina y Sandra intuyeron que detrás de sus palabras aún hay heridas abiertas, a pesar de las constantes afirmaciones de que él ya no siente nada por ellos.

La Granja VIP se ha convertido en un espacio donde los famosos muestran más que su competencia: también sus historias personales y emociones más profundas. Y esta vez, Alfredo Adame dejó claro que su pasado familiar sigue marcando su presente.