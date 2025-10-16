Puedes celebrar el Día de Muertos con tu mascota en esta alcaldía de CDMX: es gratis y divertidísimo

Si creías que las festividades del Día de Muertos eran solo para humanos, piénsalo de nuevo: tu peludo también tiene plan este año. La alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX) ha organizado un evento especial para perros, donde podrán jugar, socializar y ser los protagonistas de su propia celebración.

Time Out México destaca que esta iniciativa busca que las mascotas se diviertan mientras sus dueños disfrutan de una experiencia única en la ciudad.

Actividades y diversión para tu perro en Día de Muertos en la CDMX

El Centro Cultural Futurama será el escenario de un día repleto de actividades: zona de juegos, pasarela de disfraces, marcha de perritos y servicios de salud para tu amigo de cuatro patas.

Llevar a tu mascota disfrazada es más que recomendable: habrá un concurso de disfraces donde los aplausos y la creatividad serán los grandes protagonistas.

Además, en los stands temáticos encontrarás alimentos, accesorios y artículos pensados para consentir a tu cachorro, según informa la propia alcaldía Álvaro Obregón.

Para quienes buscan sumar un nuevo integrante a la familia, el evento contará con un stand de adopción responsable, promoviendo que los asistentes puedan ofrecer un hogar a animales que lo necesitan.

Esta iniciativa también busca concienciar sobre el cuidado y la tenencia responsable de mascotas, respaldada por organizaciones locales de bienestar animal.

Fechas, horario y recomendaciones para asistir a la celebración de Día de Muertos en la alcaldía Álvaro Obregón CDMX

El evento se llevará a cabo el viernes 31 de octubre 2025, de 12:00 a 20:00 horas, en Cerrada de Otavalo 15, Lindavista, delegación Álvaro Obregón. La entrada es gratuita y no requiere registro previo.

Canva Celebra el Día de Muertos 2025 con tus mascotas en CDMX

Se recomienda llevar a las mascotas con su pechera y correa, además de identificarlas correctamente con un código universal de colores para garantizar su seguridad durante toda la jornada, según indicaciones del Centro Cultural Futurama.

Esta celebración promete ser un plan divertido y seguro tanto para humanos como para mascotas, uniendo tradición y cariño por los animales en un solo lugar. Aprovecha para compartir momentos únicos y dejar que tu compañero peludo viva su propio Día de Muertos.