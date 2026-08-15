Así puedes usar el té de manzanilla para brindarle nutrientes a tus plantas y prevenir hongos

Sin dudas, el té de manzanilla tiene muchas propiedades en diferentes ámbitos de la vida como así también en el jardín. Esta infusión tiene propiedades antifúngicas para tus plantas, pero también contribuye a la nutrición de las mismas.

Cabe destacar que esta infusión no tiene efectos infusión milagrosos en las plantas, pero tampoco se puede usar en excesos ya que podría terminar provocando un exceso de riego.

¿Cómo usar el té de manzanilla para las plantas?

Ten en cuenta que la manzanilla debe ser usada con cautela para nutrir las plantas. Es por esto que puedes recurrir al compost bien descompuesto y a fertilizantes orgánicos para mejorar la estructura y calidad del suelo. Por otro lado, puedes aplicar residuos vegetales, café molido y cáscaras de huevo, pero una vez correctamente compostados.

Para prevenir la aparición de hongos en las plantas es importante mantener una buena circulación de aire alrededor de las plantas puede resultar más efectivo que depender de remedios caseros.

te para la inflamacion

A la hora de aplicar la manzanilla ten en cuenta lo siguiente:



Preparar una infusión únicamente con manzanilla y agua.

No agregar azúcar, miel, leche ni limón.

Esperar hasta que el té se encuentre completamente frío antes de utilizarlo.

Aplicar solamente una cantidad moderada para no saturar el sustrato.

Probar primero sobre una única planta.

Observar la reacción de hojas, raíces y brotes antes de repetir la aplicación.

No utilizarlo en plántulas o plantas debilitadas.

Evitar aumentar la cantidad de té con la intención de conseguir un mayor efecto antifúngico.

Priorizar una correcta ventilación y un riego adecuado para prevenir condiciones favorables a los hongos.

Por último, es importante que tengas en cuenta no agregar ingredientes propios de una infusión para consumo humano. La miel, el azúcar, la leche o el limón pueden modificar las condiciones del sustrato.