El Feng Shui revela en qué lugar de tu casa nunca debes poner fotos

Si bien las fotos son una linda forma de ambientar tu hogar y que se sienta un espacio acogedor y personal, de acuerdo al Feng Shui, existen ciertos lugares de tu casa donde no bebes colocar fotografías por nada del mundo.

Según esta filosofía china, que aconseja cómo armonizar cada espacio para promover el flujo de energía positiva, hay ciertos rincones o espacios de tu hogar en los que es mejor evitar poner postales y hoy te contamos cuáles son y por qué.

¿En qué lugares está prohibido colocar fotos?

Por lo que indica el Feng Shui, el garaje, al igual que todas las áreas de almacenamiento o el baño de una casa, son espacios con energía menos propicia a traer la abundancia y las buenas vibras. Es más, expertos en esta técnica señalan que colocar fotos en estos espacios puede afectar negativamente el bienestar de quienes aparecen en esas fotos.

Por otra parte, tampoco debes poner imágenes de niños o personas cercanas en tu dormitorio. Estas fotos pueden introducir energías que perturben el equilibrio y la intimidad del espacio. Este lugar debe ser considerado como un santuario dedicado al descanso y a la conexión de la pareja, por lo que debe estar libre de influencias externas.

¿Dónde colocar cada una de las fotografías, según el Feng Shui?

Para el Feng Shui, la mejor forma de colocar y mostrar imágenes familiares es compartirlas en algún pasillo o en algún libro y dejar solo para el dormitorio las fotos de la pareja para reforzar la relación. El garaje debe ser solo un lugar de almacenamiento, por lo que no debería tener fotos.

Por lo tanto, si buscas mantener la armonía de tu hogar, tienes que prestar atención a dónde colocar tus fotografías, tratar de que en el garaje no existan y que en el dormitorio solo haya postales de la pareja o una foto positiva de uno mismo si se está soltero. En otros espacios comunes y de libre circulación, afirma el Feng Shui, se pueden colocar las imágenes familiares para fomentar un ambiente de bienestar.