David Zepeda respalda a la prensa en medio de la polémica con Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta

Mientras la cantante Susana Zabaleta se deslindó de las críticas y burlas que su pareja, el comediante Ricardo Pérez, ha hecho contra la prensa de espectáculos, el actor David Zepeda salió en defensa de los reporteros, quienes, en semanas atrás, fueron abordados por colaboradores del conductor de La Cotorrisa para impedir que realizaran su trabajo.

“Ustedes son personas muy trabajadoras, con una gran capacidad y sensibilidad, por eso están donde están y por eso empresas tan importantes los tienen siendo un enlace tan importante entre el artista y el público. Gracias a ustedes, nosotros (los famosos) damos la información de lo que está sucediendo y no sólo cuando los necesitamos”, externó el actor. Además, indicó que los protagonistas del mundo del entretenimiento deben tener clara su posición y poseer ‘piel gruesa’ para no caer en polémica ante la primera crítica.

Las declaraciones de David Zepeda se dan a conocer luego de que Susana Zabaleta fue recibida en el aeropuerto de la Ciudad de México con abucheos y consignas de ‘prensa digna’ por parte de los reporteros. Dichos actos fueron calificados como misóginos por parte de la cantante, pues, dijo, están tratando de responsabilizarla por la polémica generada por su pareja.

“Yo no tengo la culpa de los millones y millones de vistas que tiene ‘La Cotorrisa’, eso es echarle la culpa a una mujer, a la pareja. Si tienen algo que decir, díganselo a Ricardo. Yo sigo trabajando y seguiré trabajando”, finalizó.

¿Qué desató la polémica entre la prensa y Ricardo Pérez?

La tensión inició semanas atrás, cuando el comediante protagonizó un incidente con la prensa en el aeropuerto y posteriormente lanzó una parodia junto al equipo de La Cotorrisa, en la que se burlaba abiertamente de reporteros y conductores de espectáculos, incluyendo acusaciones infundadas sobre su vida personal.

