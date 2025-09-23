Ricardo Pérez reacciona a los abucheos que recibió Susana Zabaleta

Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, reaccionó en sus redes sociales a los abucheos que recibió la cantante y actriz en el aeropuerto a su llegada a la Ciudad de México desde Jalisco. Criticó a quienes participaron en ese abucheo y llamó a sus seguidores a promocionar las fechas de presentaciones de Susana.

¿Medios misóginos? Susana Zabaleta reacciona a los abucheos que sufrió en el aeropuerto TV Azteca [VIDEO] Tras los abucheos en el aeropuerto, Susana Zabaleta compartió un video en sus redes sociales donde explicó el incómodo episodio y acusó a los medios de misóginos.

Ricardo Pérez reaccionó así a los abucheos que recibió Susana Zabaleta

El comediante y conductor de “La Cotorrisa” compartió en sus historias de Instagram el video que Susana Zabaleta publicó ayer, donde acusa de misoginia a quienes la abuchearon. En otra historia, critica abiertamente a los reporteros que la recibieron en el aeropuerto con el grito de “¡prensa digna!”.

“La ‘prensa digna’ yéndosele con todo a Susana por una crítica que hicimos NOSOTROS”, escribió Ricardo Pérez. También invitó a sus seguidores a difundir las fechas de próximas presentaciones que tendrá la cantante. “Rífense poniendo las fechas de Susana en todos los posts de la prensa digna”.

En sus historias más recientes, el comediante compartió cuáles son esas fechas que Susana está promocionando actualmente.

En su video de ayer, Susana Zabaleta señala que le están echando la culpa de las críticas a la prensa que ha hecho su pareja. Todo el escándalo estalló hace un par de semanas, cuando la pareja caminaba por el aeropuerto y la prensa los seguía; un tropiezo de Susana fue lo que provocó la molestia de Ricardo.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Según revelaron ellos mismos en una entrevista con Yordi Rosado, su romance comenzó hace aproximadamente 2 años, en septiembre de 2023. Le pidió que fuera su novia en abril de 2024.

En diversas ocasiones han hecho a un lado las etiquetas y prejuicios sobre la diferencia de edad en su relación, pues ella tiene 60 años y él tiene 30. Hace un par de meses, Susana mencionó en un podcast que ambos saben que “tienen poco tiempo” y que “el amor tiene caducidad”.