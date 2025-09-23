Hermana de Pepe Aguilar enfrenta a Emiliano con un fuerte comentario

Ante las constantes peleas que se han generado entre los integrantes de la dinastía Aguilar, la hermana de Pepe Aguilar salió para defender a su familia ante los intensos comentarios que ha publicado Emiliano en sus redes sociales, dejando a todos atónitos por la forma en que respondía al respecto.

Marcela Rubiales no se queda callada ante la discusión. Así que no te vayas, porque te diremos cuál fue el fuerte comentario que la cantante hizo al respecto, sacando a la luz detalles que el público desconoce sobre el hijo mayor de Pepe.

¿Qué comentó Marcela Rubiales?

Todo empezó con el pleito que surgió entre Leonardo y Emiliano Aguilar, puesto que Marcela Rubiales intentó detener la discusión entre ambos, algo que no fue bien recibido por el hijo mayor, por lo que la tachó de “tía metiche” y de “momia”.

Situación que claramente generó el enojo y molestia de la hermana de Pepe Aguilar. En una entrevista realizada por TV Notas, la cantante le recuerda al joven que su padre nunca estuvo ausente, e hizo lo posible por ayudarlos en todo momento.

Dentro de todo lo que se dijo, destacó que la madre del joven, en un momento, lo mandó con su padre cuando fue difícil poder corregirlo, quien fue recibido con los brazos abiertos. Incluso, cuando Pepe tenía que trabajar en sus presentaciones, se llevaba a su hijo, y se quedaba en hoteles de lujo con cuidados constantes.

El fuerte comentario que destacó fue cuando recordaron que el joven fue detenido por intentar ingresar a 4 personas ilegalmente, explicando que él seguiría preso si no fuera por la ayuda de su padre.

¿Quién es la madre de la actriz Marcela Rubiales?

Marcela Rubiales nació el 16 de abril de 1954 en la CDMX, siendo una de las hijas de Flor Silvestre y Paco Malgesto. Aunque no forma parte directamente de la dinastía Aguilar, es la media hermana de Pepe Aguilar, quien constantemente se ha visto presente en la vida de su otra familia, manteniendo un fuerte lazo.

Por esa razón, Marcela al ver la discusión entre Leonardo y Emiliano, decidió interferir con el fuerte comentario, y ha destacado que es algo muy triste para ella, además de resaltar que no entiende la gente que apoya el actuar del primogénito de Pepe Aguilar.