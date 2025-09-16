El significado de la presencia de cucarachas en casa, según el Feng Shui

El hogar es el lugar en donde las personas descansan, renuevan energías, comparten con sus seres queridos y se sienten protegidos. Sin embargo, este puede ser invadido por hormigas y cucarachas, plagas que poseen un particular significado para creencias como el Feng Shui.

Atrae la abundancia en este 2025 con ayuda del feng shui. Te decimos cómo [VIDEO] En Venga la Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información y ponla en práctica para ver los resultados.

El Feng Shui no solo se encarga de compartir sus conocimientos y recomendaciones en torno a la búsqueda de armonía dentro del hogar. Esta filosofía oriental también da a conocer el significado que encierran ciertas situaciones que pueden formar parte de la cotidianidad de las personas.

¿Qué significan las cucarachas en tu casa?

Es muy común que ciertos rincones de las ciudades y los propios hogares reciban la indeseada visita de seres como las cucarachas o las hormigas. En la intimidad de cada casa, esto puede deberse a la presencia de restos de comida o suciedad en determinados ambientes.

Se puede tratar de plagas que afectan el funcionamiento del hogar y generan preocupación en las familias. A pesar de que pueden ser atacadas y solucionadas, la presencia de estos insectos posee un significado espiritual o energético que solo el Feng Shui sabe explicar.

¿Qué significado tienen las cucarachas, según el Feng Shui?

El Feng Shui es una filosofía de origen chino que lleva más de tres mil años compartiendo consejos para lograr armonía dentro del hogar. Esta, explica, es necesaria para garantizar la llegada y el flujo de las energías positivas del universo en nuestras vidas, trayendo consigo bienestar.

En cuanto a las cucarachas, el Feng Shui afirma que su llegada a nuestra casa trae un mensaje del universo que se relaciona con la necesidad de implementar cambios y realizar una limpieza energética. Invitan a purificar todo aquello que nos hace mal y callamos u ocultamos.

Además, el Feng Shui señala que las cucarachas se consideran como símbolo de supervivencia por lo que si llegan a tu casa quieren decirte que recuerdes tus capacidades para sobreponerte ante cualquier dificultad. Por lo tanto, es momento de soltar los miedos, tomar decisiones y atreverse a los cambios.