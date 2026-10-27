El cielo de octubre nos regala uno de los eventos astrológicos más intensos: La Luna Llena del Cazador. Este plenilunio se perfecciona bajo la energía estable, sensual y terrenal de Tauro, pero con una intensa tensión cósmica provocada por Mercurio retrógrado en Escorpio y aspectos con Plutón.

Esta Luna Llena no es una lunación cualquiera ya que representa un momento culminante de revelaciones y un colapso de viejas estructuras en temas de dinero, relaciones y autoestima.

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Los signos que vivirán cambios por la Luna Llena del Cazador 2026

Al situarse la Luna en Tauro en oposición directa al Sol en Escorpio, el universo nos obliga a responder una pregunta incómoda: ¡Aquello que sostienes por inercia realmente te nutre o lo mantienes por miedo?

Tauro

Sentirás un impulso eléctrico por abandonar hábitos, dinámicas y costumbres que antes te daban una falsa sensación de seguridad.

Es momento de redefinir tus metas individuales y deshacerte de la resistencia al cambio. Si una relación o un trabajo ya no te ofrece plenitud, el universo creará el escenario para que des el paso hacia tu verdadera libertad.

El gran cambio de la Luna Llena de octubre para estos signos|Pexels: Ayşe

Escorpio

Salen a la luz dinámicas de control, secretos ocultos o miedos compartidos que habías estado ignorando. El gran cambio para Escorpio consiste en aprender a confiar y a equilibrar el "yo" con el "nosotros".

Es un momento idóneo para sanar fracturas emocionales, poner límites firmes o cerrar de manera definitiva historias del pasado que bloqueaban tu presente amoroso.

Leo

Proyectos en los que habías trabajado arduamente llegan a una fase de culminación o revelación importante. Sin embargo, la lección cósmica de exige evaluar la distribución de tu tiempo.

Los astros te obligarán a encontrar un equilibrio sano entre tus ambiciones profesionales y las responsabilidades afectivas de tu vida familiar.

El gran cambio de la Luna Llena de octubre para estos signos|Ludmila Nilava

Acuario

Te verás en la necesidad de revisar responsabilidades heredadas, dinámicas familiares pesadas o asuntos del pasado que dabas por superados.

Es una temporada excelente para realizar una limpieza profunda en tu hogar, reestructurar tus espacios y liberarte de culpas obsoletas para poder mirar con ligereza hacia el futuro.

