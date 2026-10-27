FUERTE ACCIDENTE; presentador golpea en la cara a compañera con un dron durante programa EN VIVO

Hace unas horas la televisión mexicana fue testigo de un terrible accidente completamente en vivo, pues durante un programa, un dron atravesó el foro donde se encontraban transmitiendo cuando el conductor decidió patearlo sin tomar en cuenta lo complejos que puede ser manejarlos y este terminó impactando con todo y sus hélices en el rostro de una compañera.

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El terrible accidente conmocionó a todos los presentes dentro del foro, en incluso la conductora identificada como Isabella tuvo que abandonar cuadro para ser atendida superficialmente tras este terrible golpe que pudo terminar en algo peor.

Conductor de televisión mexicana golpea a conductora con dron

Los hechos se suscitaron cuando en medio de la transmisión del programa de una televisora regiomontana un dron se acercó a los presentes en medio de una dinámica, cuando de manera imprevista y poco calculada, Ernesto Chavana pateó con una fuerza desmedida esta aeronave.

Tras esto, se pudo ver a su compañera completamente afectada y preocupado por el tipo de herida que aparentemente tuvo cerca de la zona de la boca, a lo que el conductor dijo lo siguiente:

“Me hago responsable de lo que acaba de pasar. De veras que me siento muy apenado y muy avergonzado por lo que acabo de hacer. Yo estaba bien encendido y pateo y ya a esa cosa que me pusieron aquí enfrente”.

Por otro lado, Isabella se limitó a hablar más sobre el fuerte golpe que recibió, mismo que pudo haber terminado en una tragedia peor.

¿Por qué es peligrosa la mala manipulación de un dron?

En los últimos años la popularidad de los drones ha ido en aumento, siendo que se volvieron prácticos para algunas funciones que los humanos pueden operar a distancia, tal como grabar y ofrecer tomas distintas a las convencionales, aunque la combinación de hélices y velocidad los pueden hacer un aparato peligroso si no se manejan con la debida seriedad.

Dependiendo del modelos, es sabido que las hélices giran a miles de revoluciones por minutos, por lo que el impactar con personas podría causar heridas profundas así como amputaciones.