Horóscopo de hoy domingo 8 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 8 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 8 de marzo de 2026

Hoy, domingo 8 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada invita a equilibrar el impulso con momentos de pausa para evitar el agotamiento. Una conversación cercana puede fortalecer un vínculo importante mientras evalúas con prudencia una decisión relacionada con recursos o gastos.

: la jornada invita a equilibrar el impulso con momentos de pausa para evitar el agotamiento. Una conversación cercana puede fortalecer un vínculo importante mientras evalúas con prudencia una decisión relacionada con recursos o gastos. Tauro : el día favorece la calma y el disfrute de los pequeños placeres que ayudan a recuperar energía. Alguien cercano puede demostrarte su apoyo mientras surge la posibilidad de organizar mejor un tema material pendiente.

: el día favorece la calma y el disfrute de los pequeños placeres que ayudan a recuperar energía. Alguien cercano puede demostrarte su apoyo mientras surge la posibilidad de organizar mejor un tema material pendiente. Géminis : la energía disponible impulsa el intercambio de ideas y encuentros que despiertan entusiasmo. Prestar atención al descanso y a la administración del tiempo será clave para sostener un ritmo productivo sin tensiones.

: la energía disponible impulsa el intercambio de ideas y encuentros que despiertan entusiasmo. Prestar atención al descanso y a la administración del tiempo será clave para sostener un ritmo productivo sin tensiones. Cáncer : la jornada favorece la conexión con el hogar y con personas que brindan contención. Una decisión serena puede ayudarte a cuidar tu energía mientras ordenas ciertos asuntos relacionados con recursos compartidos.

: la jornada favorece la conexión con el hogar y con personas que brindan contención. Una decisión serena puede ayudarte a cuidar tu energía mientras ordenas ciertos asuntos relacionados con recursos compartidos. Leo : el día invita a expresar lo que sientes con mayor claridad y autenticidad. Una propuesta o idea podría abrir una oportunidad interesante si decides analizarla con calma antes de actuar.

: el día invita a expresar lo que sientes con mayor claridad y autenticidad. Una propuesta o idea podría abrir una oportunidad interesante si decides analizarla con calma antes de actuar. Virgo: la energía del momento sugiere prestar atención a señales del cuerpo y a la necesidad de bajar el ritmo. También podrías encontrar mayor estabilidad al revisar con detalle un tema relacionado con gastos o inversiones.

la energía del momento sugiere prestar atención a señales del cuerpo y a la necesidad de bajar el ritmo. También podrías encontrar mayor estabilidad al revisar con detalle un tema relacionado con gastos o inversiones. Libra : la jornada favorece momentos de armonía en tus relaciones y espacios de disfrute personal. Una decisión consciente puede ayudarte a mejorar tu equilibrio interior mientras organizas prioridades materiales.

: la jornada favorece momentos de armonía en tus relaciones y espacios de disfrute personal. Una decisión consciente puede ayudarte a mejorar tu equilibrio interior mientras organizas prioridades materiales. Escorpio : el día puede traer emociones profundas que te invitan a reflexionar sobre lo que deseas sostener en tu vida. Dedicar tiempo a tu bienestar y revisar ciertos compromisos puede ayudarte a recuperar claridad.

: el día puede traer emociones profundas que te invitan a reflexionar sobre lo que deseas sostener en tu vida. Dedicar tiempo a tu bienestar y revisar ciertos compromisos puede ayudarte a recuperar claridad. Sagitario : la energía disponible impulsa encuentros y conversaciones que amplían tu perspectiva. Una actitud prudente frente a decisiones económicas te permitirá sostener la tranquilidad en los próximos días.

: la energía disponible impulsa encuentros y conversaciones que amplían tu perspectiva. Una actitud prudente frente a decisiones económicas te permitirá sostener la tranquilidad en los próximos días. Capricornio : la jornada favorece la concentración en metas personales que requieren paciencia y constancia. También podrías sentir mayor estabilidad si decides escuchar con atención a alguien que busca acercarse.

: la jornada favorece la concentración en metas personales que requieren paciencia y constancia. También podrías sentir mayor estabilidad si decides escuchar con atención a alguien que busca acercarse. Acuario : el día invita a abrirte a nuevas ideas o planes que despiertan entusiasmo. Encontrar equilibrio entre actividad y descanso será importante para mantener claridad frente a decisiones prácticas.

: el día invita a abrirte a nuevas ideas o planes que despiertan entusiasmo. Encontrar equilibrio entre actividad y descanso será importante para mantener claridad frente a decisiones prácticas. Piscis: la energía disponible favorece la introspección y la conexión con lo que realmente te inspira. Una conversación sincera puede fortalecer un vínculo mientras organizas con mayor conciencia ciertos asuntos materiales.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: