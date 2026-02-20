Horóscopo de hoy viernes 20 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 20 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 20 de febrero de 2026

Hoy, viernes 20 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. Es un día especial porque se configura la conjunción de Saturno y Neptuno en el grado 0 de Aries. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries: el día marca un impulso de renovación profunda que te lleva a replantear tus prioridades y tu forma de accionar en lo cotidiano. La conjunción de Saturno y Neptuno en tu signo inaugura un ciclo que te exige madurez y visión para construir estabilidad sin perder tu esencia.

Tauro: la energía disponible favorece la introspección y la necesidad de escuchar tus ritmos internos antes de tomar decisiones importantes. Avanzar con paciencia te permitirá sostener lo que realmente vale.

Géminis: la jornada activa tus ideas y te impulsa a conectar con nuevas propuestas que amplían tu horizonte. En lo afectivo, será clave elegir con claridad para no dispersarte.

Cáncer: el día te invita a cuidar tu energía emocional y a priorizar espacios que te den contención y calma. En asuntos de recursos, debes actuar con sensibilidad, pero también con firmeza. Será fundamental.

Leo: la energía impulsa tu confianza y te lleva a tomar protagonismo en decisiones importantes. La claridad interna será tu mejor guía para avanzar sin dudas.

Virgo: la jornada favorece el orden interno y externo, ayudándote a equilibrar exigencias con bienestar personal. En lo económico, pequeños ajustes pueden generar grandes resultados.

Libra: el día presenta desafíos en el equilibrio con los demás, pero también oportunidades para fortalecer acuerdos. Será importante sostener tu postura sin perder la armonía.

Escorpio: la energía te impulsa a profundizar en decisiones que transforman tu realidad de manera significativa. Actuar con estrategia te permitirá consolidar avances.

Sagitario: la jornada trae expansión y ganas de explorar nuevos caminos que te motiven a crecer. La conjunción de Saturno y Neptuno en Aries abre una etapa donde tus ideales pueden tomar forma concreta si mantienes disciplina.

Capricornio: el día te invita a construir desde bases sólidas y a revisar estructuras que necesitan actualización. En lo vincular, actuar con responsabilidad te dará mayor seguridad.

Acuario: la energía favorece la innovación y la búsqueda de independencia en distintos ámbitos de tu vida. La conjunción de Saturno y Neptuno en Aries señala un cambio colectivo en tu vida que impacta en tus proyectos a largo plazo.

Piscis: la jornada te conecta con tu sensibilidad y tu capacidad de adaptarte a nuevas circunstancias. En lo afectivo, será clave mantener límites claros para no perder dirección.

