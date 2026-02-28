Horóscopo de hoy sábado 28 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 28 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 28 de febrero de 2026

Hoy, sábado 28 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el día te impulsa a moverte y canalizar tu energía en actividades que te conecten con el disfrute. La influencia de la Luna en Leo favorece decisiones más seguras.

: el día te impulsa a moverte y canalizar tu energía en actividades que te conecten con el disfrute. La influencia de la Luna en Leo favorece decisiones más seguras. Tauro : la jornada te invita a buscar calma y estabilidad en tu entorno cercano para sentirte más centrado. Actuar con paciencia te dará mejores resultados.

: la jornada te invita a buscar calma y estabilidad en tu entorno cercano para sentirte más centrado. Actuar con paciencia te dará mejores resultados. Géminis : la energía del día estimula tu comunicación y te anima a compartir lo que piensas sin reservas. La Luna en Leo potencia tu confianza para avanzar.

: la energía del día estimula tu comunicación y te anima a compartir lo que piensas sin reservas. La Luna en Leo potencia tu confianza para avanzar. Cáncer : el día te lleva a priorizar tu bienestar interno y a cuidar tus tiempos de descanso. En lo económico, evitar excesos te ayudará a mantener equilibrio.

: el día te lleva a priorizar tu bienestar interno y a cuidar tus tiempos de descanso. En lo económico, evitar excesos te ayudará a mantener equilibrio. Leo : la jornada potencia tu vitalidad y te invita a tomar protagonismo en situaciones importantes. La Luna en Leo amplifica tu magnetismo y abre oportunidades.

: la jornada potencia tu vitalidad y te invita a tomar protagonismo en situaciones importantes. La Luna en Leo amplifica tu magnetismo y abre oportunidades. Virgo : la energía disponible te impulsa a ordenar ideas y a bajar la ansiedad a través de lo concreto. En tus vínculos, actuar con claridad evitará malentendidos.

: la energía disponible te impulsa a ordenar ideas y a bajar la ansiedad a través de lo concreto. En tus vínculos, actuar con claridad evitará malentendidos. Libra : el día favorece el equilibrio si logras escuchar tanto tus necesidades como las de los demás. En lo afectivo, la influencia de la Luna en Leo trae momentos de disfrute compartido.

: el día favorece el equilibrio si logras escuchar tanto tus necesidades como las de los demás. En lo afectivo, la influencia de la Luna en Leo trae momentos de disfrute compartido. Escorpio : la jornada te invita a profundizar en lo que sientes y a soltar cargas innecesarias. En tus recursos, actuar con determinación te dará mayor control.

: la jornada te invita a profundizar en lo que sientes y a soltar cargas innecesarias. En tus recursos, actuar con determinación te dará mayor control. Sagitario : la energía del día te impulsa a expandirte y a buscar experiencias que te inspiren. La Luna en Leo favorece decisiones audaces.

: la energía del día te impulsa a expandirte y a buscar experiencias que te inspiren. La Luna en Leo favorece decisiones audaces. Capricornio : el día te pide sostener el enfoque sin descuidar tus momentos de descanso. En lo económico, la constancia será clave para avanzar.

: el día te pide sostener el enfoque sin descuidar tus momentos de descanso. En lo económico, la constancia será clave para avanzar. Acuario : la jornada te impulsa a hacer cambios que te acerquen a una mayor libertad personal. En tus vínculos, la Luna en Leo puede generar situaciones que te inviten a expresarte más.

: la jornada te impulsa a hacer cambios que te acerquen a una mayor libertad personal. En tus vínculos, la Luna en Leo puede generar situaciones que te inviten a expresarte más. Piscis: la energía disponible te conecta con tu sensibilidad y te invita a cuidar tu equilibrio interno. En lo afectivo, poner límites claros será necesario para evitar confusiones.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: