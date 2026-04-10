Horóscopo Chino dice cuáles signos animales están castigados el fin de semana, del 10 al 12 de abril
Hay señales claras de desgaste, tensión emocional y advertencias del Caballo de Fuego
El Horóscopo Chino de abril de 2026 tiene grandes sorpresas para algunos de los signos, pero para otros hay castigos en forma de advertencias y reflexiones y pausas que son realmente importantes.
De acuerdo con las predicciones de Susy Forte para La Nación, la mayoría de los animales atraviesa un momento favorable, pero hay señales claras de desgaste, tensión emocional provocados por el año del Caballo de Fuego y el día del Tigre de Madera, hoy 10 de abril.
Aquellos que deben de prestar atención son:
- Conejo (1975, 1987, 1999, 2011, 2023): Este fin de semana te pone a prueba, especialmente en lo económico. Los gastos imprevistos podrían desestabilizarte y generar preocupación en el hogar. Aunque estás en proceso de transformación, no todo fluirá como esperas. Será clave mantener la calma y evitar decisiones impulsivas. En el amor, hay oportunidad de sanar, pero primero deberás enfrentar verdades incómodas.
- Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015): La exigencia será tu mayor desafío. Querrás hacerte cargo de todo, pero eso puede llevarte al límite físico y emocional. La frustración aparecerá si los demás no cumplen tus expectativas. Este fin de semana te invita a soltar el control y entender que no todo depende de ti. En el amor, una sorpresa podría suavizar el panorama, pero no resolverá tu desgaste interno.
- Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016): Las tensiones en la pareja o relaciones cercanas marcarán estos días. Tu necesidad de destacar podría jugar en tu contra si caes en actitudes impulsivas o dominantes. Una crisis emocional podría estallar, pero también traer claridad sobre lo que has estado evitando. No ignores las señales.
- Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018): El exceso de actividades y responsabilidades te pasará factura. Este fin de semana podrías sentirte abrumado, con poco tiempo para ti y con el ánimo inestable. La falta de equilibrio entre trabajo y vida personal será evidente. Es momento de frenar antes de que el agotamiento afecte tus relaciones.
Como lo ves, los castigos impuestos por la astrología oriental no necesariamente quiere decir que hay penas o fracasos, sino más bien que están atravesando pruebas importantes. Este fin de semana es clave para que aprendan a resolver, soltar y poner límites.
¿Qué predicciones hay para la segunda semana de abril, del 13 al 19?
Los signos animales se están preparando para una semana de cambios leves. De acuerdo con el horóscopo chino, esto pasará con cada uno de ellos:
- Rata: Iniciarás la semana con seguridad y enfoque, aprovechando oportunidades que te acercan a nuevas metas. Buen momento para tomar decisiones importantes y avanzar sin dudar.
- Búfalo: Comienzas con apertura al cambio. La flexibilidad será tu mayor aliada para detectar oportunidades que antes no habías considerado.
- Tigre: Arrancas con impulso y claridad mental. Será una semana ideal para concretar planes y darte gustos que habías pospuesto.
- Conejo: Inicias con ajustes necesarios, sobre todo en lo económico. Será clave organizarte y no dejarte llevar por la incertidumbre.
- Dragón: Empiezas con enfoque práctico. Pondrás orden en tus asuntos y avanzarás con pasos firmes hacia estabilidad.
- Serpiente: Arrancas con intuición afinada. Sabrás cuándo actuar y cuándo esperar, lo que te dará ventaja en decisiones clave.
- Caballo: Comienzas con energía y protagonismo. Tu iniciativa te abrirá puertas tanto en lo personal como en lo profesional.
- Cabra: Inicias con mucha actividad y presión. Será importante priorizar y no exigirte más de lo necesario.
- Mono: Arrancas con necesidad de equilibrio emocional. Tendrás que manejar impulsos para evitar conflictos innecesarios.
- Gallo: Comienzas con estabilidad y enfoque en resolver asuntos laborales. La diplomacia será clave para avanzar sin fricciones.
- Perro: Inicias con carga de trabajo y poco tiempo libre. Organizarte será fundamental para no saturarte desde el inicio.
- Cerdo: Arrancas con buenas noticias en lo económico. El esfuerzo comenzará a rendir frutos y se abrirán nuevas oportunidades.