Horóscopo Chino dice cuáles signos animales están castigados el fin de semana, del 10 al 12 de abril

El Horóscopo Chino de abril de 2026 tiene grandes sorpresas para algunos de los signos, pero para otros hay castigos en forma de advertencias y reflexiones y pausas que son realmente importantes.

De acuerdo con las predicciones de Susy Forte para La Nación, la mayoría de los animales atraviesa un momento favorable, pero hay señales claras de desgaste, tensión emocional provocados por el año del Caballo de Fuego y el día del Tigre de Madera, hoy 10 de abril.

Aquellos que deben de prestar atención son:

Conejo (1975, 1987, 1999, 2011, 2023): Este fin de semana te pone a prueba, especialmente en lo económico . Los gastos imprevistos podrían desestabilizarte y generar preocupación en el hogar. Aunque estás en proceso de transformación, no todo fluirá como esperas . Será clave mantener la calma y evitar decisiones impulsivas. En el amor, hay oportunidad de sanar, pero primero deberás enfrentar verdades incómodas.

(1975, 1987, 1999, 2011, 2023): . Los gastos imprevistos podrían desestabilizarte y generar preocupación en el hogar. Aunque estás en proceso de transformación, . Será clave mantener la calma y evitar decisiones impulsivas. En el amor, hay oportunidad de sanar, pero primero deberás enfrentar verdades incómodas. Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015): La exigencia será tu mayor desafío. Querrás hacerte cargo de todo, pero eso puede llevarte al límite físico y emocional. La frustración aparecerá si los demás no cumplen tus expectativas. Este fin de semana te invita a soltar el control y entender que no todo depende de ti . En el amor, una sorpresa podría suavizar el panorama, pero no resolverá tu desgaste interno.

(1967, 1979, 1991, 2003, 2015): Querrás hacerte cargo de todo, pero eso puede llevarte al límite físico y emocional. La frustración aparecerá si los demás no cumplen tus expectativas. Este fin de semana . En el amor, una sorpresa podría suavizar el panorama, pero no resolverá tu desgaste interno. Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016): Las tensiones en la pareja o relaciones cercanas marcarán estos días. Tu necesidad de destacar podría jugar en tu contra si caes en actitudes impulsivas o dominantes. Una crisis emocional podría estallar, pero también traer claridad sobre lo que has estado evitando. No ignores las señales.

(1968, 1980, 1992, 2004, 2016): Tu necesidad de destacar podría jugar en tu contra si caes en actitudes impulsivas o dominantes. pero también traer claridad sobre lo que has estado evitando. No ignores las señales. Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018): El exceso de actividades y responsabilidades te pasará factura. Este fin de semana podrías sentirte abrumado, con poco tiempo para ti y con el ánimo inestable. La falta de equilibrio entre trabajo y vida personal será evidente. Es momento de frenar antes de que el agotamiento afecte tus relaciones.

Los animales que tienen advertencias y retos este fin de semana, según el Horóscopo Chino.|(Grok Ai)

Como lo ves, los castigos impuestos por la astrología oriental no necesariamente quiere decir que hay penas o fracasos, sino más bien que están atravesando pruebas importantes. Este fin de semana es clave para que aprendan a resolver, soltar y poner límites.

¿Qué predicciones hay para la segunda semana de abril, del 13 al 19?

Los signos animales se están preparando para una semana de cambios leves. De acuerdo con el horóscopo chino, esto pasará con cada uno de ellos: