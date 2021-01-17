Horóscopo de hoy Aries domingo 17 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Acude con tu consejera espiritual, te ayudará a poner en orden tus sentimientos y tus pensamientos sobre el pasado.

Es importante que un grupo de amigos te ayude a reconocer que no fue culpa tuya y convencerte de que mereces el amor.

Tienes que salir y arriesgarte.

Sí, Urano trae alguna rencilla con Júpiter y esto hará que saques la casta.

Vas a extrañar a mucha gente a lo largo de tu vida, como te pasa ahora, por eso es importante que aprendas a lidiar con las ausencias y las despedidas, son parte de la vida y una muestra de que agradecemos a los que se han cruzado en ella. La felicidad de entonces es equivalente al dolor de ahora, dicen, y eso es un consuelo.

Cuando pases frente a ese parque que amas, arroja una moneda y pide un deseo: es hora de atraer a la fortuna.