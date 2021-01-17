Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Aries domingo 17 de enero de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Termina hoy con esa falsa humildad y da un paso al frente para demostrar de lo que eres capaz.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:
Acude con tu consejera espiritual, te ayudará a poner en orden tus sentimientos y tus pensamientos sobre el pasado.

Es importante que un grupo de amigos te ayude a reconocer que no fue culpa tuya y convencerte de que mereces el amor.
Tienes que salir y arriesgarte.

Sí, Urano trae alguna rencilla con Júpiter y esto hará que saques la casta.

Vas a extrañar a mucha gente a lo largo de tu vida, como te pasa ahora, por eso es importante que aprendas a lidiar con las ausencias y las despedidas, son parte de la vida y una muestra de que agradecemos a los que se han cruzado en ella. La felicidad de entonces es equivalente al dolor de ahora, dicen, y eso es un consuelo.

Cuando pases frente a ese parque que amas, arroja una moneda y pide un deseo: es hora de atraer a la fortuna.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Galerías y Notas Azteca UNO