Horóscopo de hoy Aries lunes 21 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Inicia el Solsticio de Invierno y hay que felicitar a Capricornio.

El mensaje del Ángel de la Navidad es: Regresar al lugar en donde viviste tu infancia te traerá lindos recuerdos, pero hay uno en especial que te hará buscar algunas fotografías y suspirar por los bellos momentos que forman parte de la vida en este plano.

Tu ángel de la guarda ha estado en todos esos momentos, la gratitud de tu parte puede empezar con un lindo pensamiento: "Gracias ángel de mi guarda por todo lo que me has dado".

Tu decreto: “Descubro que soy maravilloso, opto por amarme y disfrutarme, gracias”.

Tu color: Naranja.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!