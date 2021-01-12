Horóscopo de hoy Aries martes 12 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Quieres comenzar a descubrir tu propio mundo interno, eso es muy bueno porque te ayudará a solucionar ciertas cosas de tu trabajo y de tu vida en general, en especial la parte amorosa que puede estar decayendo hace algún tiempo; no exijas tanto de los otros, ten cuidado con eso.

Aries en el amor:

Tu pareja no lo ha estado pasando bien en este tiempo, por lo que tienes que estar con toda la fuerza que te caracteriza para apoyar siempre a quien amas, no solo en los momentos de dolor, sino también en todos los momentos importantes que vivan, recuerda que es tu persona favorita.