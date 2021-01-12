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Horóscopo de hoy Aries martes 12 de enero de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Mercurio y Júpiter en el signo zodiacal Acuario te dicen que hay que mantener relaciones sanas.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:
Quieres comenzar a descubrir tu propio mundo interno, eso es muy bueno porque te ayudará a solucionar ciertas cosas de tu trabajo y de tu vida en general, en especial la parte amorosa que puede estar decayendo hace algún tiempo; no exijas tanto de los otros, ten cuidado con eso.

Aries en el amor:
Tu pareja no lo ha estado pasando bien en este tiempo, por lo que tienes que estar con toda la fuerza que te caracteriza para apoyar siempre a quien amas, no solo en los momentos de dolor, sino también en todos los momentos importantes que vivan, recuerda que es tu persona favorita.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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