Horóscopo de hoy Aries martes 5 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

La Luna empieza en Libra y Plutón esta junto a Mercurio, donde se activa tu casa de la comunicación, así que quizá tu digas gris y otros entiendan verde o rojo, pero calma la paciencia será tu aliada en los momentos tensos que atraviesan tú y tus amigos.

La situación se ha tornado algo hostil, pero nada que el amor de la amistad no pueda solucionar. Intenta calmar las aguas y ayuda a que todos esos conflictos desaparezcan.

Aries en el trabajo:

Comienza un nuevo día para ti y estás en una época especial para el trabajo en equipo y la buena convivencia laboral, lo que te proyectará grandes beneficios en el futuro. Es probable que hoy debas hacer un trabajo con más personas, por lo que se te aconseja que saques a relucir lo mejor de ti y seas una parte fundamental del grupo, aporta ideas y también ejecuta lo que el líder del grupo te pida como tarea especial.

Recuerda hacer tu carta a los Reyes Magos, rescata a tu niño interior.