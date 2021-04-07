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Horóscopo de hoy Aries miércoles 7 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... En este miércoles, mitad de semana, piensa bien antes de actuar y hazlo con la verdad.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

La Luna ingresa en el signo zodiacal de Piscis por la noche. En varias ocasiones del día tendrás la necesidad de quedarte a solas contigo mismo para recuperar tu confianza y volver al mundo reconfortado y renovado. Serán instantes sagrados y de profundidad.

La Luna está chipil, así que callar será tu mejor arma. Si no tienes nada de interés que decir, harás silencio y tu mente descansará, para luego volver a la acción.

Si hoy cumples años ¡felicidades! Tendrás un año para enamorarte y creer en ti.

Tu número de la suerte: 17.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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