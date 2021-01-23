Horóscopo de hoy Aries sábado 23 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: Este día donde todo es movimiento, con la Luna en el signo zodiacal de Géminis, tu animal de poder te trae un mensaje.

El leopardo es uno de tus animales de poder y te dice que es tiempo de trabajar en tu libertad, expansión, rapidez y desapego.

El leopardo te da fuerzas, intuición, lealtad y libertad para llevar tu creatividad y potencial a un nuevo nivel. Nada te impide andar, solo tu mente, nuevas rutas están esperando tu camino, ¡adelante!

Palabra a trabajar: Libertad.