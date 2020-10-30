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Horóscopo de hoy Aries viernes 30 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries ... En el trabajo hablarás claro y tendrás respuestas positivas, además, el amor que sueñas se hará realidad.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en al amor:

Las circunstancias sacarán a flote sentimientos que te negabas a reconocer, no asumas una actitud indiferente, demuestra tus emociones, el amor que sueñas se hará realidad. Deseas pareja y, a la hora de la hora, ¡Zas! le huyes, así no ¿Eh?. Si tienes pareja ¿Qué te parece ser romántico este día, tarde noche? y algo va a suceder de manera satisfactoria.

Aries en el trabajo:

En el trabajo hablarás claro y tendrás respuestas positivas.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries - Horóscopo octubre

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