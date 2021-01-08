Horóscopo de hoy Aries viernes 8 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Seguimos con la Luna Menguante, ideal para limpiar nuestra aura, Mercurio ingresa en el signo zodiacal Acuario, así que este día, hagas lo que hagas, impregna amor a tu vida.

Tu ego ya no presta atención al sanador (omnipresente) interno, el puente a la religión ha sido destruido. El proceso puede llevarte a la fantasía, ego espiritual, necesitas encontrar la confianza a lo largo del camino, eres un receptor que está siendo guiado por algo bueno en los cielos, los cielos son tu terapia.

El esfuerzo vale la pena, la copa espiritual está rebosante otra vez, la visión regresa y vuelves a ganar la experiencia que llamamos suerte.