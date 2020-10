Aries - Horóscopo de hoy 13 de octubre

No le tengas miedo a este día, aunque lo que si es seguro es que existirá más tensión de lo normal. Generalmente eres explosivo pero hoy lo serás más, pues te dan una buena noticias de iniciar un programa que implica que estudies, trabajes o te capacites para ser mejor, sin embargo, te desempeñarás con gran motivación pues es una oportunidad entre miles, así que tómalo con la emoción que te caracteriza, pero no estalles con los demás si no encuentras lo que necesitas. Date un baño de toronjiles por favor.

