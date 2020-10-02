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Aries - Horóscopo de hoy 5 de octubre

¿Qué te depara tu horóscopo este día?

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Para este día, Plutón; el planeta que revela todo, se encuentra directo, así que verás muestras de confianza hacia ti de tus compañeros de escuela, trabajo y vecinos, si no son reales, pronto se descubren, este planeta se las gasta así. Surgirán gastos imprevistos, pero muy necesarios, evita estar de genio discutir por cualquier cosa, no es algo que te ayude con la pareja. Si estás sin pareja, revisa esta área del por qué quieres dominar siempre la situación. El color para la semana es el negro, te apoya a contener esa parte que te da por explotar.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries - Horóscopo octubre

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