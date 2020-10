Escorpio - Horóscopo de hoy 16 de octubre

Te sientes increíble este viernes por la noche, y la Luna ilumina tu sector de romance. Te sentirás divertido y seguro de ti. Si quieres un ligue, no te costará mucho trabajo encontrar uno, ya sea que salgas o no, incluso en redes tendrás conexiones fuertes, pero ¡aguas! tu concentración se moverá a tu trabajo, pero seguirás teniendo conexiones nuevas todo el fin de semana gracias a la energía de Plutón, hará que conectar con los demás sea más fácil que nunca, así que no temas en hacer conversación con los demás.

