Horóscopo de hoy Géminis jueves 4 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Géminis en la vida: El querer controlarlo todo se ha convertido en una rutina y obligación, no dejando espacio para nada más. Esta energía puede hacerte sentir agotado e insatisfecho.

No mantengas la mirada hacia abajo, mira a tu alrededor y acepta ayuda, sino, más adelante puedes arrepentirte; y si necesitas pedir ayuda, no te avergüences de hacerlo, no es señal de debilidad sino de sensatez y coraje.

El Arcángel Miguel nos da un mensaje: “Ser agradecidos por la fuerza y coraje en nuestras vidas, para ser capaces de afrontar los problemas y tomar decisiones en los momentos más difíciles”.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!