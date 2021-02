Horóscopo de hoy jueves 25 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy 25 de febrero de 2021



Signos de Fuego

Aries: Es posible que te enfrentes a una decisión complicada. Te cuesta mucho elegir cuando se te ofrece un gran número de opciones. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: No olvides que cada situación tiene un aspecto positivo; es posible que hayas rechazado ver el lado bueno de las cosas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Te sientes cansado, sabes que no puedes seguir así, las emociones se acumulan y pueden acabar en una explosión. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Tus pensamientos negativos y obsesivos son la causa inicial de los problemas que te preocupan en este momento. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Confía en tus guías y en las hadas mágicas que ya te han escuchado. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Vas a reflexionar sobre las dudas que tienes y vas a tomar decisiones importantes para tu vida. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Aire

Géminis: Tu aptitud para tomar decisiones claras es más necesaria que nunca, devela las intenciones ocultas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: No te dejes empequeñecer por personas que no merecen tu amistad, ni estar en el mismo espacio que tú. No permitas que te digan que no vales o no puedes hacer esto o lo otro. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Es el momento perfecto para centrarte en tus objetivos y lanzarte a conseguirlos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: La tarea que tienes ante ti es buscar cualquier problema no resuelto dentro de tu corazón y ofrecer perdón. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Hoy sentirás la empatía con los menos afortunados y estarás dispuesto a ayudar en todo lo que puedas, para confortar, consolar y dar cariño. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Quizá tomes la decisión de estudiar nuevamente o de emprender ese nuevo proyecto al que llevabas dándole vueltas desde hace tiempo. Ve tu horóscopo completo aquí...