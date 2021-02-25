Horóscopo de hoy Aries jueves 25 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el tarot: ¿Tu mirada se ha visto atraída por una de las copas ilustradas en esta carta? Si ese es el caso, observa atentamente el color de su chacra porque tiene un gran significado para ti y te guiará a lo largo del proceso de toma de decisión.

El rojo se asocia al hogar; el plata a la seguridad; el naranja se vincula a la creatividad, a la dependencia y a la sexualidad; el amarillo simboliza el poder y el control; el azul claro representa la comunicación y una verdad que brota; el azul oscuro se relaciona con las visiones y las habilidades psíquicas; el violeta remite a tu espiritualidad.

Concéntrate y desconfía de las expectativas no realistas.

La carta del hada te dice que deberás tomar una decisión complicada, hay una necesidad de efectuar búsquedas. Deja de aplazar cosas.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!