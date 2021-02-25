Horóscopo de hoy Tauro jueves 25 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida: Líbrate de tu sentimiento de culpabilidad; los arrepentimientos son un despilfarro de emociones. No obstante, procura detectar las asombrosas ocasiones que el porvenir te reserva. Da la espalda al pasado. Si tienes sueños desagradables en este momento, anótalos en un bloc de notas. Sé benévolo, quizá estos sueños se esfuerzan en trasmitirte información que deberías comunicar enseguida a los ángeles.

Quizá está en juego la depresión de alguien que te preocupa, si es así, aconseja a la persona que la sufre para que consulte a un profesional.

Tauro en el tarot: La carta del hada te dice: Espera lo peor. Predicciones que se hacen realidad, noches en blanco.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!