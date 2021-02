Horóscopo de hoy Libra miércoles 3 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Libra en la vida:

Estás descuidando algo, quieres caminar antes de poder gatear. Has alterado el flujo natural de los eventos y ahora tus acciones precipitadas y apresuradas te han llevado al borde del precipicio. Falta una parte del camino entre el primer paso y el tercero. Quieres arrancar el éxito de la nada sin pasar por el esfuerzo de dar un paso a la vez.

Ahora, estás literalmente suspendido en el aire, no puedes avanzar usando las formas y medios habituales, las condiciones exigen acciones no convencionales y espontáneas. Te has liberado de la vida cotidiana, escapado de la neutralidad funcional, aprenderás a leer los signos de los cielos. Puedes aprender más de las mariposas que lo que la simple ''lógica’’ te puede enseñar, vamos no tengas miedo dile sí a la intuición.

Tu número de la suerte: 110

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!