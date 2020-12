Horóscopo de hoy lunes 21 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy 21 de diciembre de 2020



Signos de Fuego

Aries:

Agradécele a tu ángel de la guarda con algún pensamiento lindo, en donde vaya la gratitud que tienes por su protección. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo:

Afortunadamente cuentas con ángel de la guarda que te da protección y que pone barrera para cualquier cosa negativa que quiera llegar a ti. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario:

Tu ángel te dice que no importa lo que realices, él siempre estará junto a ti para ayudarte y guiarte. ¡Vuela en grande! Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro:

Piensa muy bien las cosas, ya que estás por tomar algunas decisiones y lo mejor será reflexionar antes de dar cualquier paso. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo:

El proceso de limpieza emocional que estás viviendo es realmente necesaria para poder entender que las cosas no serán como antes. ¡Si no fue, ya no se será! Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio:

Qué mejor que demostrar todo tu afecto, cariño y amor a las personas que te rodean, esta temporada es ideal para hacérselos notar. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Aire

Géminis:

Siempre es difícil dejar ir las cosas, pero en este fin de año es momento de que veas todas las lecciones que te han dejado, recuerda que de los errores se aprende. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra:

Plantéate bien cuál es el siguiente paso, tu eres muy valiente e inteligente como para tomar muy buenas decisiones. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario:

No dejes que tu ánimo decaiga, al contrario, sigue luchando por tus ideales. La felicidad vale realmente la pena. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer:

Sigue manteniendo en tu corazón y en tus sentimientos a ese ser querido que ya no está contigo físicamente, pero desde otro plano te manda señales para que sepas que está ahí. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio:

Para aprovechar adecuadamente tu tiempo, es necesario que pongas en práctica tu objetividad y planees mejor cada momento. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis:

Ayúdate de colores como el dorado y el plateado para conseguir esa energía positiva, esta vez son colores que te traen suerte. Ve tu horóscopo completo aquí...