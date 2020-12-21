Horóscopo de hoy Tauro lunes 21 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

El mensaje para Tauro de su Ángel Ambriel: Tendrás que pensar mejor las cosas en cuanto a las decisiones que quieres tomar en tu familia, a veces, no porque discutan significa el fin del mundo.

Lo que recomienda Ambriel es que escribas una carta con lo que te entristece y se la leas a tu pareja, no sin antes, encender una luz amarilla y una roja para potencializar el amor y el entendimiento entre ustedes dos.

Recuerda que se abre un portal mágico con la llegada del Ángel de la Navidad, el festejo del signo zodiacal Capricornio y con Invierno.

Tu decreto: “Me amo, me apruebo y tomo el valor y la fuerza del Ángel de la Navidad para lograrlo”.

Tu color: Rosa.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!