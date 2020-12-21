Horóscopo de hoy Tauro lunes 21 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Este lunes es un maravilloso día para hacer rituales, así que aprovecha los beneficios que pueden traerte.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
El mensaje para Tauro de su Ángel Ambriel: Tendrás que pensar mejor las cosas en cuanto a las decisiones que quieres tomar en tu familia, a veces, no porque discutan significa el fin del mundo.
Lo que recomienda Ambriel es que escribas una carta con lo que te entristece y se la leas a tu pareja, no sin antes, encender una luz amarilla y una roja para potencializar el amor y el entendimiento entre ustedes dos.
Recuerda que se abre un portal mágico con la llegada del Ángel de la Navidad, el festejo del signo zodiacal Capricornio y con Invierno.
Tu decreto: “Me amo, me apruebo y tomo el valor y la fuerza del Ángel de la Navidad para lograrlo”.
Tu color: Rosa.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.