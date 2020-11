Horóscopo de hoy sábado 14 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy sábado 14 de noviembre de 2020



Signos de Fuego

Horóscopo de Aries:

Debes estar preparado para afrontar los próximos cambios. Recuerda ocupar esta luna menguante para liberarte. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopo de Leo:

Revisa tu vida y toma la decisión de cambiarla o resolverla. Mirar atrás al pasado no es fácil, aunque hay que hacerlo con amor y compasión. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopo de Sagitario:

Debes creer firmemente en las decisiones que tomas, implementarlas con firmeza y, lo más importante, ser fiel a sí mismo. Aunque la situación sea complicada, debes asumir la responsabilidad. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Horóscopo de Tauro:

Debes hacer justicia pero no has actuado correctamente, estás beneficiando a personas que no debes y ahora es el momento de volver a las personas que abandonaste para aceptar la realidad. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopo de Virgo:

El consejo del Arcángel Rafael es que escuches tu corazón y vivas tu vida de manera positiva. De esta manera, la luz de la sanación te permitirá recuperar todo lo que perdiste. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopo de Capricornio:

Estás obsesionado con las cosas materiales que te esclavizan, es necesario decir adiós a esas cosas en las que insistes. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Aire

Horóscopo de Géminis:

En este momento de tu vida, solo a través del perdón podrás vivir feliz y lograr el equilibrio deseado. Si no te perdonas a ti mismo ni a los demás, seguirás donde estás, nada cambiará, las mismas vivencias y situaciones dolorosas se repetirán una y otra vez. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopo de Libra:

Necesita ayuda para lograr lo que te has propuesto, ya sea que estés dejando una relación o renunciando a un trabajo. Recurrir a la ayuda de Metatrón te permitirá equilibrar la energía que debes tomar. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopo de Acuario:

La duda y el miedo crean la situación en la que te encuentras, necesitas identificar las condiciones que te hacen feliz. El Arcángel Miguel te brindará consejos para que escuches lo que realmente está escondido en tu corazón y seas valiente a la hora de tomar decisiones. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Horóscopo de Cáncer:

Debe tener cuidado tanto en el sector financiero como en los asuntos relacionados con la familia. Algunas personas del pasado regresan a tu vida, y debes asociarte con ellas con sabiduría y bondad. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopo de Escorpio:

La razón por la que el Arcángel Ariel aparece frente a ti es porque te has marcado metas y objetivos, o estás a punto de lograrlos. Tienes un deseo fuerte, pero no sabes cómo realizarlo.

Ve tu horóscopo completo aquí ...

Horóscopo de Piscis:

Ha llegado el momento de disfrutar y dejar que la paz esté a tu lado, vivir el momento y disfrutar plenamente de cada sentimiento. Tu futuro está asegurado y es positivo. Ve tu horóscopo completo aquí...