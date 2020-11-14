Horóscopo de hoy Aries sábado 14 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Debes prepararte para afrontar los cambios que vienen. Es posible que no quieras realizar cambios en tu vida, incluso que las trasformaciones que están sucediendo en ella no te gusten, sin embargo este Ángel te da claramente su mensaje, es el Ángel de la Anunciación.

''Acepta tu cambio, acepta lo que viene con amor y humildad confiando en que la divinidad y el universo te está permitiendo acceder a algo mucho más precioso y que te dará la verdadera felicidad''.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!