Horóscopo de hoy Sagitario martes 26 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Sagitario en el trabajo:

Los cuerpos celestiales se alinean para crear la probabilidad de que tengas honradez con tus servicios profesionales en el futuro inmediato. Quizás encuentres una solución creativa para ciertos conflictos que aparecieron en el trabajo hace meses. Si crees que has encontrado la manera de convertir un agravio en una ventaja, ¡corre el riesgo y expresa tus ideas innovadoras!

Sagitario en la vida:

Los planetas te advierten de que no siempre deberías contar con que otras personas no presten atención a tu lado secreto, es tu vida íntima. También es probable que tu amigo detecte el cambio sutil de matices y quisiera saber si eres realmente quien dices ser. La honestidad tendrá que reconocer una serie de mentiras y eso no es fácil.

