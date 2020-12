Horóscopo de hoy Sagitario martes 8 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Sagitario en la vida:

Eres inocente y eso es lo primero que tienes que entender. Todas tus preocupaciones se basan en la creencia profunda de que eres culpable y no deberías hacer lo que estás haciendo, no deberías vivir como estás viviendo, eso te acarrea culpa, te hace sentirte responsable de cosas que no son responsabilidad tuya, así que, lo primero que queremos decirte es que tienes que saber, creer y vivir como el ser inocente que eres.

Tienes un corazón muy limpio y muy abierto, eso es una bendición para ti, pero también puede ser una limitación porque has permitido que muchas creencias ajenas te hayan hecho creer que no eres tan blanco, que no eres tan puro, que no eres un ser tan de luz como lo que eres.



¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!