Horóscopo de hoy Sagitario miércoles 3 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Sagitario en la vida:

El Dios del Inframundo te tiene firmemente en sus garras, así es como actúa este tránsito en ti hoy. Has sacrificado tu alma al enemigo de los vivos y ahora buscas consuelo en otros, te aferras a la esperanza de que alguien pueda liberarte de la oscuridad.

El camino que te lleva a la luz es largo, primero debes descender a las profundidades, al mundo de las sombras, antes que encuentres tu camino de vuelta a los vivos. Tienes que descender al inframundo con tus sentimientos, así como hizo Perséfone antes que tú. Ahí es donde francamente admites que tomará todo lo que tienes antes que puedas comprar tus sentimientos y salir a la superficie desde las profundidades.

Has sacrificado demasiado: imágenes y sentimientos imaginados que eran sustitutos y autoengaños. Tenías demasiado que ''arrancar de tu alma’’. Las heridas dolerán por mucho tiempo pero ahora tienes más libertad e independencia. Ya no estás atado por lo que has sacrificado; ya no tiene poder sobre ti.

Tu número de la suerte: 765

