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Horóscopo de hoy Tauro domingo 18 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

¿Qué te depara el horóscopo en el signo Tauro para hoy en el amor, dinero y la salud? Conócelo con las predicciones 2020 de Padme Vidente.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Tu carta “Dos de Bastos”. Si te vas a comprometer con algo, que sea con algo que a ti te apasione, deja de darle gusto a los demás y decir, que incluso, eso no te movía hace tiempo y has cambiado de opinión, esa es la realidad, elegir siempre. Ahora que te estás escuchando cada vez más fuerte, es momento de entregarte con mayor fuerza, dedicación y energía. Crea tu nueva realidad, tanto interna como externa.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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