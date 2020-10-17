Horóscopo de hoy Tauro domingo 18 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Tu carta “Dos de Bastos”. Si te vas a comprometer con algo, que sea con algo que a ti te apasione, deja de darle gusto a los demás y decir, que incluso, eso no te movía hace tiempo y has cambiado de opinión, esa es la realidad, elegir siempre. Ahora que te estás escuchando cada vez más fuerte, es momento de entregarte con mayor fuerza, dedicación y energía. Crea tu nueva realidad, tanto interna como externa.