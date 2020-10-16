Horóscopo de hoy Tauro sábado 17 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy Tauro

Tauro en el amor:

Tendrás ánimos y energías para dedicar momentos especiales a esa persona que empieza a ser importante en tu vida.

Tauro en el trabajo:

Arreglarás y pondrás en orden asuntos que estabas postergando. Es momento de aprender a delegar responsabilidades para poder ser líder, este día no congenias con Libra, Piscis y Leo.