Libra - Horóscopo de hoy 11 de octubre

Hay un tema que aún tienes que resolver para que tu presente y futuro fluyan positivamente. Es hora de ir cerrando puertas para poder ir abriendo otras que serán mucho más positivas para ti. Piensa que tienes que resolver o dejar atrás para ir avanzando, de nada te sirve estar todo el tiempo recordando y mortificándote por lo que pude haber sido y no fue. Es hora de cambiar de mentalidad y empezar a trabajar y cambiar de conductas para poder empezar ese camino que te lleve a la felicidad, pero recuerda que la felicidad absoluta no existe, sino que existen los momentos felices. Tu mantra: Somos lo que hacemos repetidamente, es por esto que la excelencia no es un acto, sino un hábito.

