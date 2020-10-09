Tauro - Horóscopo de hoy 12 de octubre

Cambio rápido y dramático en la suerte y en lo que está por llegar.

También en cuestiones amorosas simboliza una ruptura, pero con la esperanza de que se cumplan los sueños deseados. Crisis, hundimiento de factores que parecían muy seguros, desolación, pérdida de dinero o de amor, un cambio muy brusco, inesperado y radical. Cuidado con los accidentes, sobre todo peligro en la casa del hogar o si tenemos un negocio propio. Simboliza algo que se rompe y que se cae, para neutralizar la energía colores neutros durante la semana.

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