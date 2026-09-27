¡Ya los tienen en la mira! El equipo de Manelyk planea mandar a estos Granjeros como peones

La estrategia dentro de La Granja VIP comienza a tomar forma y el equipo de Manelyk González ya está haciendo cuentas sobre quiénes podrían convertirse en los próximos peones. Durante una conversación entre Manelyk, “Mono” Osuna, Kenny y Kunno, el grupo puso sobre la mesa algunos nombres y comenzó a analizar las posibilidades para la siguiente asignación. Entre las opciones que mencionaron aparecen Pimpinela y Pablo Montero, quienes podrían ser enviados a realizar las labores de peón en caso de que tengan la posibilidad de elegir a dos personas.

Pimpinela y Pablo Montero aparecen entre las opciones

La conversación dejó ver que el grupo no solamente está pensando en quién podría ocupar el puesto, sino también en aquellos granjeros que todavía no han pasado por esa experiencia. De acuerdo con lo que comentaron, consideran que son varios los participantes que aún faltan por ser peones. Esta observación podría convertirse en un elemento importante para las próximas decisiones, ya que el equipo de Manelyk parece estar contemplando repartir las labores entre quienes todavía no han vivido esa parte de la competencia.

Mientras hablaban sobre los posibles nombres, también analizaron quiénes podrían ser elegidos si finalmente tienen la oportunidad de mandar a dos personas. Pimpi y Pablo fueron mencionados como opciones, aunque la decisión todavía no está tomada. La charla entre Manelyk, “Mono”, Kenny y Kunno muestra que los participantes ya comienzan a anticiparse a los siguientes movimientos de la competencia. No se trata todavía de una designación oficial, pero sí de una conversación que deja ver cómo algunos grupos están pensando con anticipación en sus posibles decisiones.

Además, el hecho de que hayan señalado que todavía hay varios granjeros que no han sido peones abre la posibilidad de que la próxima elección provoque nuevos movimientos dentro de la casa. Por ahora, Pimpi y Pablo Montero aparecen entre los nombres que el grupo de Manelyk tiene sobre la mesa. Será hasta conocer las reglas de la próxima asignación cuando se sepa si podrán elegir a dos personas y si alguno de estos nombres termina convirtiéndose en peón.