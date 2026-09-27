Así puedes eliminar la humedad y el moho de un cuarto sin ventanas de manera sencilla y evitarlo en tu hogar
Estas son algunas de las mejores maneras para deshacerte de la humedad y moho:
Aunque es algo molesto, tener humedad en casa puede ser un problema más común de lo que imaginas, pues esta suele salir por las mínimas filtraciones del exterior así como por la capilaridad desde el suelo o por algunas fugas en las tuberías detrás de los techos y paredes formando ese terrible moho.
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Si buscas eliminar la humedad y el moho de un cuarto cerrado y no cuentas con máquinas como un extractor de aire o un deshumidificador eléctrico, puedes usar absorbentes naturales, así como mejorar la circulación de aire con puertas abiertas y usar limpiadores fungicidas caseros.
¿Cómo eliminar la humedad y el moho de un cuarto cerrado?
Estos son algunos de los fungicidas caseros que puedes emplear y cómo ayudará a tus problemas de humedad y moho:
- Vinagre blanco: Necesitas rociar vinagre blanco sin diluir sobre el moho y dejarlo actuar por una hora y posteriormente frotar con un cepillo de cerdas firmes, en seguida notarás cómo se va fácilmente.
- Bicarbonato de sodio: Si aplicas bicarbonato sobre las manchas difíciles deberás dejarlo reposar por poco más de dos horas para que este pueda absorber la humedad y posteriormente retirar con un cepillo.
- Agua oxigenada: Al rociar peróxido de hidrógeno al 3% con un atomizador en la zona, deberás dejar actuar por 10 minutos y posteriormente limpiar con un trapo seco hasta dejar seca la parte afectada.
¿Cómo evitar que salga moho en las paredes?
- Para evitar el moho en los techos y paredes, debes controlar la humedad del ambiente y mejorar la ventilación así como sellar cualquier filtración de agua presente.
- Ventila todos frecuentemente abriendo las ventanas durante unos minutos cada mañana para renovar el aire, especialmente en baños, cocinas y zonas de lavado.
- Repara filtraciones de tuberías, techos y marcos de ventanas para corregir fugas antes de que saturen la pared.
- Usa deshumidificadores en habitaciones cerradas o sótanos donde notes acumulación de vapor o aire pesado.
- Aplica productos protectores como selladores y pinturas especiales que contengan agentes antifúngicos, siguiendo los consejos de preparación de superficies.
- Separa tus muebles dejando espacio entre los armarios grandes y las paredes exteriores para permitir que el aire circule sin retener humedad.