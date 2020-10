Tauro - Horóscopo de hoy 15 de octubre

No permitas que ninguna situación te corrompa. Tu alma se tornará más cristalina. Los astros hoy apoyan en una evolución. Te has sentido deprimido y sientes que no eres importante. Sin ti algo hará falta en la existencia y nadie puede reemplazarlo. Toda la existencia te extrañará, las estrellas, el Sol, la Luna, los árboles, los pájaros y la tierra; todo el universo, sentirá que hay un pequeño lugar vacante que no puede ser llenado por nadie excepto por ti. Es momento de que tú te valores, ya solo tú puedes dar ese gran Dharma. La maestra de la compasión Kuan Yin está a tu lado.

