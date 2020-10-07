Tauro - Horóscopo de hoy 8 de octubre

Se preparan para ti grandes posibilidades, solo si te encuentras para afrontar tus responsabilidades¬ con ganas de cambiar de verdad tu comportamiento.

Necesitas alcanzar fuerza de voluntad, para hacerlo, intenta activar tu energía física y encontrar el coraje de tomar iniciativas en tu vida.

Mantén bajo control las zonas físicas relacionadas con el primer y el tercer chakra, en particular la columna vertebral, los riñones, el estómago y el hígado.

Intenta mantenerte activo, esto permite activar tu fuerza vital. Arcángel Miguel es el de la energía.

Es jueves de milagros, déjanos tu nombre y petición para hacer juntos este milagro divino.

Te recomiendo mi curso en línea "Runas de Brujas" este 10 de octubre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

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