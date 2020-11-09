Horóscopo de hoy Tauro lunes 9 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Este día la Luna menguante está en el signo zodiacal Virgo, te dice: la felicidad es posible, pero debemos cambiar el enfoque con el que estamos viendo la vida.

Tu runa es Mannaz, llega para pedirnos que seamos humildes y nos manejemos con prudencia, la altanería nos ha llevado a avasallar y hemos perdido más de lo que aspirábamos ganar; debemos retomar los valores que una vez marcaron nuestro honor. Por otro lado, si para lograr resultados más rápidos y efectivos somos capaces de dañar la moral y la integridad de otras personas, deberemos vivir sabiendo esa terrible verdad, en cambio, si actuamos para beneficiar a otros y no esperamos nada a cambio, pronto habremos experimentado un cambio y, lo que veíamos como una utopía, se convertirá en nuestra filosofía de vida.

Estamos a punto de experimentar un cambio, que nos convertirá en la persona que siempre hemos querido ser pero que no nos considerábamos capaces de alcanzar.

Tu decreto de la semana: “El dinero y la prosperidad fluyen en mi vida”.

Color: rosa.

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