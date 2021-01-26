Horóscopo de hoy Tauro martes 26 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el dinero y la salud:

Los asuntos relacionados con el dinero estarán hoy en el centro de tu atención. Tu estado de ánimo suele depender de la salud de tus finanzas. No caigas en esa trampa. Trata de evitarla para que no termines enfadándote con alguien sin ningún motivo o razón.

Estarás enfrentándote a tus peores miedos a nivel de salud. Con la capacidad de sentirte como si estuvieras curado sin demasiadas atenciones. Esto es por que Marte se junta con Urano y te da fuerzas, y es donde conoces que es importante mantener un equilibrio en mente cuerpo y espíritu.